Кто возглавит комитет вместо фигуранта секс-скандала Яременко

Председателем комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет "слуга народа" Александр Мережко. Об этом сообщил руководитель фракции СН Давид Арахамия.
Мережко является депутатом-списочником. На момент избрания - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета.
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Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов.
Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.
В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.
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