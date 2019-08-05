Кто возглавит ключевые комитеты Верховной Рады

"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады. Фото: Zik

"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады. Депутатам Зеленского предварительно раздали должности в новом парламенте.

Председателем комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может стать депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (номер 19 в партийном списке "Слуга народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем), сообщает LB.ua.

Депутат Мария Мезенцева (мажоритарный округ №168, Харьковская область), по информации LB.ua, претендует на комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

Владислав Криклий (номер 12 в партийном списке) является кандидатом на пост главы комитета Рады по вопросам транспорта.

Ирина Венедиктова (номер 3 в партийном списке) может возглавить комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под номером 39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1 тыс. грн за голос: подозреваемой в подкупе грозит до 7 лет тюрьмы

Президент юридической компании Jurimex Днил Гетманцев (номер 20 в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а бывший генконсул в Стамбуле Богдан Яременко (мажоритарный округ № 215) - комитет по вопросам иностранных дел.

Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак (номер 11 в списке).

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады может возглавить Сергей Кальченко, адвокат из "Хиллмонт партнерс" и 24-й номер списка "Слуги народа".

Будущие депутаты едут в Киев в четырех купейных вагонах. Партия отказалась афишировать, во сколько обошелся тренинг в Трускавце. Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.