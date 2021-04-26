Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн

Зарплаты судей в 30 раз больше, чем средняя в стране. Фото: @NationalBankOfUkraine

Между пенсиями обычных граждан и пожизненным денежным содержанием судей - огромная пропасть. Об этом сказал юрист Роман Маселко.

"Размер пожизненного денежного содержания судей будет увеличиваться в разы. Недавно на пенсию вышла судья Большой палаты Верховного суда Ирина Сапрыкина. Она имеет пенсию 275 тысяч гривен в месяц. Похожую пенсию будут иметь практически все судьи Верховного суда. Судьи апелляции будут около 190-200 тысяч . Судьи первой инстанции - 90-100 тысяч. Ежемесячно и пожизненно.

Более того, некоторые судьи выходят на пенсию в молодом возрасте. Бывший председатель Высшего совета правосудия ушел на пенсию в 43 года. Будет иметь около 120-150 тысяч и оно ежегодно будет расти", - говорит юрист.

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Нельзя требовать от судьи быть независимым, справедливым и платить ему копейки. Но зарплата должна быть пропорциональна, считает эксперт.

"За рубежом судьи зарабатывают много, в некоторых странах больше, чем наши. Хотя наши уже вырвались серьезно вперед. Но на Западе разница средней зарплаты судьи и обычного гражданина максимум может достигать четыре-пять раз.

В Украине средняя зарплата около 13 тысяч. А если посмотреть на среднюю зарплату судьи, то первая инстанция - более 100 тысяч, вторая - около 200 тысяч, третья - более 300 тысяч. Разница в 30 раз между обычным гражданином и судьей Верховного суда. Нынешние выплаты судьям выглядят, как издевательство перед военными, медиками.

И Конституционный суд признал неконституционным любое уменьшение этих зарплат", - говорит Роман Маселко.

Изменения в судебные системе надо начинать с Высшего совета правосудия, говорит юрист.

"В судебной системе много нечестных, коррупция распространена. В этом году уже четырех осудили, раньше таких приговоров не видели.

Невозможно дать нечестному судье огромную зарплату и пенсию и требовать, чтобы человек изменился. Сколько волка не корми, он все равно на лес смотрит. Нужно, чтобы в систему заходили профессиональные и независимые. Это главное.

Процессы проверки судей - в руках нечестных. О Высшем совете правосудия уже даже МВФ, послы G7 говорят. Изменения надо начать с ВРП. Изменить правила набора ее членов, привлекать в конкурсные комиссии международников. Тогда компетентная ВРП сможет заработать на полную. Достаточно двух-трех лет и система изменится", - говорит эксперт.

В этом году пенсии судей увеличили на 9,4 тыс. грн. В среднем они получают 77,3 тыс. Военным выплаты за это время повысили на 67 грн - до 5,65 тыс, сообщал сайт "Сьогодні" со ссылкой на Пенсионный фонд.