Кто такая Елена Костенко, возглавившая ГАСИ

 
Ексклюзивы
1/5
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 315
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 234
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 783
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 459
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2277
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3015
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3825
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 17847
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7506
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Медведчук заявил, что его самолет не возил в Оман Суркова
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде
Положинский дал показания по делу Шеремета
Положинский дал показания по делу Шеремета
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2565
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2007
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2871
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3879
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 882
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 882
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
среда, 15 января 2020 10:05

Кто такая Елена Костенко, возглавившая ГАСИ

  Комментировать
Кто такая Елена Костенко, возглавившая ГАСИ
Фактическим руководителем ГАСИ с конца декабря стала Елена Костенко. Фото: КиевВласть

На фоне предновогодней эйфории внимание общественности и СМИ обошло кадровое назначения в один из самых скандальных государственных органов – Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Фактическим руководителем ГАСИ с конца декабря стала ранее малоизвестная Елена Костенко. Кабмин сначала назначил ее первым заместителем и через пару дней сделал и.о. руководителя инспекции.

Надо отметить, что о молодой 32-летней чиновнице известно немного. Родом она из За-порожья, где с отличием окончила юридический факультет местного университета и в дальнейшем там же получила степень кандидата юрнаук. Со студенческих времён рабо-тала помощником нотариуса, а в 2012-2014 годах была юристом в компании GS Partners. Свою политическую карьеру сразу начала с должности помощника премьера Арсения Яценюка, а после его отставки занимала должности уровня начальника управления в Кабмине Гройсмана, который никогда не скрывал дружеское отношение к своему пред-шественнику. И вот новая высокая должность в ГАСИ. Так что вопрос, как юристка из прошлого Кабмина оказалась фактическим руководителем основной контролирующей структуры на строительном рынке, интересует многих.

Для начала небольшое пояснение, почему должность главы ГАСИ является столь инте-ресной для различных групп. С помощью института "своих смотрящих" ГАСИ уже много лет являлся лёгким источником наполнения кассы разных политиков и олигархов. Выда-ча разрешительной документации, ввод объектов в эксплуатацию, закрывание глаз на мелкие и крупные нарушения при строительстве – все это раньше было тарифицировано дельцами и поставлено на поток. Но в прошлом ноябре Владимир Зеленский потребовал до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архи-тектурно-строительного контроля и градостроительства.

Нельзя сказать, что процесс пошел так быстро, как того хотел президент. По сути, весь ноябрь и декабрь Минрегион потратил на попытки отменить конкурс на должность гла-вы ГАСИ, чтобы сохранить старое руководство в лице и.о. Однако, в последних числах года Кабмин все же утвердил нового первого зама главы ГАСИ с одновременным назна-чением ее на должность исполняющего обязанности. Новым руководителем ГАСИ стала Елена Костенко.

Означает ли, что новое назначение Кабмина искоренит коррупционную практику по обилечиванию застройщиков? Пока говорить рано, время покажет. Но действия и био-графия нового руководства могут быстро вывести нас на след бенефициаров назначения Костенко. Так что попробуем смоделировать, кому обязана и кто стоит за карьерным взлетом 32-летней чиновницы?

Версия 1 - протекция братьев Горовых

В СМИ можно найти множество материалов, в которых описываются схемы обогащения, используемые одиозными одесскими бизнесменами, братьями Горовыми. Поговарива-ют, бизнес на разрешительной документации они освоили еще во времена Януковича. А в день назначения Елены Костенко на должность первого зама ГАСИ на одной из веду-щих интернет-ресурсов появился блог журналиста Сергея Иванова, в котором утвержда-ется, что "пани Костенко – протеже братьев Горовых". Правда, никаких доказательств блогер не приводит, указывая, что ранее нынешняя и.о. главы ГАСИ работала в Мино-бразовании и отвечала за имущество и земли министерства.

Что примечательно, сам Сергей Иванов ранее работал в программе "Право на владу" на канале 1+1. А летом журналисты зафиксировали встречу Юрия Горового, Андрея Ваври-ша и Андрея Богдана на тусовке в Сен-Тропе - на свадьбе у Андрея Довбенко. После чего компании из орбиты Вавриша получили ряд разрешений ГАСИ на строительство высоток в столице. Так что обвинения Иванова вполне могут быть на руку ряду заинтересованных лиц, которых "подвинули" с приходом на должность Елены Костенко.

Версия 2 - связи с Сергеем Кучером

Экс-глава ГАСИ Киева времен Януковича и одновременно застройщик Сергей Кучер про-славился рядом скандалов. В 2014-м против него было возбуждено криминальное про-изводство, но потом все как-то стихло. В прошлом году он вернулся в Киев и теперь управляет довольно крупной строительной компанией Edelburg Development. Такое три-умфальное возвращение поспособствовало множеству слухов – от того, что Кучера хотят назначить главой скандального "Укрбуда", до предположений, что именно он стоит за последними кадровыми назначениями в ГАСИ.

В подтверждение последнего тезиса приводятся аргументы, что экс-чиновники команды Кучера стали советниками Елены Костенко. Правда, на сайте ГАСИ официальная информация по этому поводу отсутствует. А саму версию с Кучером озвучил бывший зам главного архитектора Киева времен Омельченко и Черновецкого Виктор Глеба. Он ранее неоднократно заявлял, что работает с предшественником Костенко Александром Кудрявцевым. Тем самым, которого уволили за поддельный диплом и с которым связывают нынешнюю главу Минрегиона Алену Бабак. Так что авторы и этой версии вполне могут быть заинтересованными в распространении сомнительных версий о назначении Костенко.

Версия 3 - протеже Яценюка

Появление представительницы предыдущей власти в составе новой вертикали может быть обусловлено связями и с Аресением Яценюком и Арсеном Аваковым, который единственный смог сохранить и даже усилить свое влияние. Об этом говорят источники на рынке. Ведь Костенко и Аваков - выходцы из одной группы влияния. Аваков возглав-лял силовой блок по квоте Яценюка, а Костенко ранее была помощницей экс-премьера, где занималась антикоррупционной экспертизой документов.

После того, как Аваков по сути раньше президента сделал заявление о том, кто возьмет на себя обязательства по достройке объектов "Укрбуда", по рынку поползли слухи, что теперь строительная сфера небезразлична главе МВД. Участники рынка сразу начали отслеживать кадровые назначения, которые так или иначе ведут к Авакову. Елену Ко-стенко, которая не имеет никаких формальных контактов с крупными игроками рынка, исходя из ее биографии посчитали креатурой Яценюка. В этом мнении экспертов утвер-дил еще и тот факт, что новая руководительница ГАСИ первым дело начала проверки за-конности бумаг, которые выходили за подписью ГАСИ в течении последних месяцев. Однако, пока кроме вышеупомянутых доводов, другими подтверждениями связи Авако-ва и Костенко участники рынка не поделились.

Впрочем, дальнейшая деятельность руководства ГАСИ покажет, откуда растут ноги, и рас-тут ли вообще. Тем более, что 20 января Кабмин обещает провести новый конкурс на должность главы инспекции. Думается, именно результаты этого конкурса засвидетель-ствуют, какая из версий является самой достоверной. И соответствует ли истине хотя бы одна из них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто такая Елена Костенко, возглавившая ГАСИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

Самое читаемое
Сколько в среднем будет стоить гектар земли
Сколько в среднем будет стоить гектар земли Просмотров: 35183
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 13896
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибла вся семья: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 10908
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
Благородство — юмору не помеха: показали забавные фото экспрессивных лошадей
16
 Просмотров: 8856
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 8721
Политика
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
Изменения в Конституцию и азартные игры: депутаты собрались на заседание
 Просмотров: 45
Европарламентарии призывают Россию признать вину за МН17, взяв пример с Ирана
Европарламентарии призывают Россию признать вину за МН17, взяв пример с Ирана Просмотров: 99
Руководителя ГАСИ обвинили в некомпетентности
Руководителя ГАСИ обвинили в некомпетентности Просмотров: 90
Найем рассказал, сколько зарабатывает в Укроборонпроме
Найем рассказал, сколько зарабатывает в Укроборонпроме 1 Просмотров: 252
Премии больше оклада: обнародовали зарплаты в Минобразования
Премии больше оклада: обнародовали зарплаты в Минобразования Просмотров: 414
Больше всего комментируют
11
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
8
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
5
Купить землю можно будет только по безналу- Милованов
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
Голосов: 14500
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua