Кто такая Елена Костенко, возглавившая ГАСИ

Фактическим руководителем ГАСИ с конца декабря стала Елена Костенко. Фото: КиевВласть

На фоне предновогодней эйфории внимание общественности и СМИ обошло кадровое назначения в один из самых скандальных государственных органов – Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Фактическим руководителем ГАСИ с конца декабря стала ранее малоизвестная Елена Костенко. Кабмин сначала назначил ее первым заместителем и через пару дней сделал и.о. руководителя инспекции.

Надо отметить, что о молодой 32-летней чиновнице известно немного. Родом она из За-порожья, где с отличием окончила юридический факультет местного университета и в дальнейшем там же получила степень кандидата юрнаук. Со студенческих времён рабо-тала помощником нотариуса, а в 2012-2014 годах была юристом в компании GS Partners. Свою политическую карьеру сразу начала с должности помощника премьера Арсения Яценюка, а после его отставки занимала должности уровня начальника управления в Кабмине Гройсмана, который никогда не скрывал дружеское отношение к своему пред-шественнику. И вот новая высокая должность в ГАСИ. Так что вопрос, как юристка из прошлого Кабмина оказалась фактическим руководителем основной контролирующей структуры на строительном рынке, интересует многих.

Для начала небольшое пояснение, почему должность главы ГАСИ является столь инте-ресной для различных групп. С помощью института "своих смотрящих" ГАСИ уже много лет являлся лёгким источником наполнения кассы разных политиков и олигархов. Выда-ча разрешительной документации, ввод объектов в эксплуатацию, закрывание глаз на мелкие и крупные нарушения при строительстве – все это раньше было тарифицировано дельцами и поставлено на поток. Но в прошлом ноябре Владимир Зеленский потребовал до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архи-тектурно-строительного контроля и градостроительства.

Нельзя сказать, что процесс пошел так быстро, как того хотел президент. По сути, весь ноябрь и декабрь Минрегион потратил на попытки отменить конкурс на должность гла-вы ГАСИ, чтобы сохранить старое руководство в лице и.о. Однако, в последних числах года Кабмин все же утвердил нового первого зама главы ГАСИ с одновременным назна-чением ее на должность исполняющего обязанности. Новым руководителем ГАСИ стала Елена Костенко.

Означает ли, что новое назначение Кабмина искоренит коррупционную практику по обилечиванию застройщиков? Пока говорить рано, время покажет. Но действия и био-графия нового руководства могут быстро вывести нас на след бенефициаров назначения Костенко. Так что попробуем смоделировать, кому обязана и кто стоит за карьерным взлетом 32-летней чиновницы?

Версия 1 - протекция братьев Горовых

В СМИ можно найти множество материалов, в которых описываются схемы обогащения, используемые одиозными одесскими бизнесменами, братьями Горовыми. Поговарива-ют, бизнес на разрешительной документации они освоили еще во времена Януковича. А в день назначения Елены Костенко на должность первого зама ГАСИ на одной из веду-щих интернет-ресурсов появился блог журналиста Сергея Иванова, в котором утвержда-ется, что "пани Костенко – протеже братьев Горовых". Правда, никаких доказательств блогер не приводит, указывая, что ранее нынешняя и.о. главы ГАСИ работала в Мино-бразовании и отвечала за имущество и земли министерства.

Что примечательно, сам Сергей Иванов ранее работал в программе "Право на владу" на канале 1+1. А летом журналисты зафиксировали встречу Юрия Горового, Андрея Ваври-ша и Андрея Богдана на тусовке в Сен-Тропе - на свадьбе у Андрея Довбенко. После чего компании из орбиты Вавриша получили ряд разрешений ГАСИ на строительство высоток в столице. Так что обвинения Иванова вполне могут быть на руку ряду заинтересованных лиц, которых "подвинули" с приходом на должность Елены Костенко.

Версия 2 - связи с Сергеем Кучером

Экс-глава ГАСИ Киева времен Януковича и одновременно застройщик Сергей Кучер про-славился рядом скандалов. В 2014-м против него было возбуждено криминальное про-изводство, но потом все как-то стихло. В прошлом году он вернулся в Киев и теперь управляет довольно крупной строительной компанией Edelburg Development. Такое три-умфальное возвращение поспособствовало множеству слухов – от того, что Кучера хотят назначить главой скандального "Укрбуда", до предположений, что именно он стоит за последними кадровыми назначениями в ГАСИ.

В подтверждение последнего тезиса приводятся аргументы, что экс-чиновники команды Кучера стали советниками Елены Костенко. Правда, на сайте ГАСИ официальная информация по этому поводу отсутствует. А саму версию с Кучером озвучил бывший зам главного архитектора Киева времен Омельченко и Черновецкого Виктор Глеба. Он ранее неоднократно заявлял, что работает с предшественником Костенко Александром Кудрявцевым. Тем самым, которого уволили за поддельный диплом и с которым связывают нынешнюю главу Минрегиона Алену Бабак. Так что авторы и этой версии вполне могут быть заинтересованными в распространении сомнительных версий о назначении Костенко.

Версия 3 - протеже Яценюка

Появление представительницы предыдущей власти в составе новой вертикали может быть обусловлено связями и с Аресением Яценюком и Арсеном Аваковым, который единственный смог сохранить и даже усилить свое влияние. Об этом говорят источники на рынке. Ведь Костенко и Аваков - выходцы из одной группы влияния. Аваков возглав-лял силовой блок по квоте Яценюка, а Костенко ранее была помощницей экс-премьера, где занималась антикоррупционной экспертизой документов.

После того, как Аваков по сути раньше президента сделал заявление о том, кто возьмет на себя обязательства по достройке объектов "Укрбуда", по рынку поползли слухи, что теперь строительная сфера небезразлична главе МВД. Участники рынка сразу начали отслеживать кадровые назначения, которые так или иначе ведут к Авакову. Елену Ко-стенко, которая не имеет никаких формальных контактов с крупными игроками рынка, исходя из ее биографии посчитали креатурой Яценюка. В этом мнении экспертов утвер-дил еще и тот факт, что новая руководительница ГАСИ первым дело начала проверки за-конности бумаг, которые выходили за подписью ГАСИ в течении последних месяцев. Однако, пока кроме вышеупомянутых доводов, другими подтверждениями связи Авако-ва и Костенко участники рынка не поделились.

Впрочем, дальнейшая деятельность руководства ГАСИ покажет, откуда растут ноги, и рас-тут ли вообще. Тем более, что 20 января Кабмин обещает провести новый конкурс на должность главы инспекции. Думается, именно результаты этого конкурса засвидетель-ствуют, какая из версий является самой достоверной. И соответствует ли истине хотя бы одна из них.