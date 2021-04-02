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пятница, 02 апреля 2021 12:39

Кто прогуливал Раду в марте

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Кто прогуливал Раду в марте
Избранникам, которые пропускают более 30% голосований, не возмещаются расходы на выполнение депутатских полномочий. Фото: iportal.rada.gov.ua

83 народные депутаты в марте пропустили более 30% голосований. О работе парламента сообщает Гражданская сеть "Опора".

С этих депутатов 33 - представители фракции "Слуга народа", 16 - ОПЗЖ, 11 - внефракционных, 8 - "Батькивщины", по 4 - группы "За будущее", фракции "Голос" и "Европейской солидарности", 3 - группы "Доверие ".

Трое депутатов пропустили все голосования в парламенте в марте. Это внефракционный Олесь Довгий и двое депутатов из ОПЗЖ Михаил Папиев и Тарас Козак.

Еще двое депутатов из ОПЗЖ Вадим Рабинович и Вадим Столар пропустили по 99,8% голосований. Они приняли участие только в одном из 596 голосований.

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В "Опоре" напомнили: посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.

Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Сумма средств равна размеру месячной заработной платы нардепа и не подлежит налогообложению.

Народные депутаты в среднем зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц.

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