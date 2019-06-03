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Кто попадает в новую Раду - опрос

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Кто попадает в новую Раду - опрос
В новую Верховную Раду попадают четыре партии, говорят социологи. Фото: УНІАН

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент бы прошли 4 партии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

Партию "Слуга народу" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Опозиційна платформа - За життя" – 8,2%, "Європейська солідарність" – 7,9%, ВО "Батьківщина" – 7% респондентов.

Остальные не преодолевают 5% барьер.

Партия "Сила і честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко – 3,5%.

Партию "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук, поддержали бы 2,5%.

Исследование провели с 15- по 31 мая. Всего опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко.

Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

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Дата
03
июня

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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