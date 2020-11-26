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четверг, 26 ноября 2020 12:17

"Кто не слышал, тот увидит" - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
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Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих цитат.

Издание он представил в онлайн-формате.

"Я таки опубликовал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная.

Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки - я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала".

Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям. Потому что нам сегодня, в условиях пандемии, нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь стоит того".

Кличко видал книгу мемов
Фото: Скриншот
Кличко видал книгу мемов
Кличко видал книгу мемов
Кличко видал книгу мемов
Кличко видал книгу мемов

Книга имеет вид гармошки. В нее вошли 14 известных цитат из речей Кличко на брифингах и других мероприятиях.

Издана тиражом 3 тыс. в подарочном варианте. Кличко говорит, что напечатал ее за свой счет.

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Часть тиража продадут, полученные средства будут направлены в благотворительный фонд "Будущий Киев". По словам мэра, будет стоить недорого.

Кличко добавил, что не планирует останавливаться и намерен издать еще не одну книгу своих мемов.

6 ноября Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского головы. За Виталия Кличко проголосовал 365 161 избиратель. Он получил 50,52%. За кандидата от ОПЗЖ Александра Попова - 68 757 избирателей, за кандидата от "Голоса" Сергея Притулу - 56 900. За выдвиженку от "Слуги народа" Ирину Верещук - 39 321.

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