Кто может стать следующим премьером

Министр внутренних дел Арсен Аваков претендует на более высокую должность, чем занимает сейчас.
Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.
На вопрос "Аваков может претендовать на кресло премьера?" эксперт ответил:
"Даже на кресло президента. Не исключено, что такие амбиции у него есть.
В кулуарах парламента никто особо не скрывает, что нынешний Кабинет министров это "команда смертников". Которых сольют или в феврале, когда будет отчет правительства за полгода. Или же дадут вытянуть до конца отопительный сезон и сольют по весне. Вероятно, Арсен Борисович хочет усилить свою позицию".
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