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среда, 25 декабря 2019 10:41

Кто может стать следующим премьером

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Кто может стать следующим премьером
Правительство Гончарука могут сменить в следующем году, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков претендует на более высокую должность, чем занимает сейчас.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

На вопрос "Аваков может претендовать на кресло премьера?" эксперт ответил:

"Даже на кресло президента. Не исключено, что такие амбиции у него есть.

В кулуарах парламента никто особо не скрывает, что нынешний Кабинет министров это "команда смертников". Которых сольют или в феврале, когда будет отчет правительства за полгода. Или же дадут вытянуть до конца отопительный сезон и сольют по весне. Вероятно, Арсен Борисович хочет усилить свою позицию".

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Интервью с Евгением Диким читайте ЗДЕСЬ

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