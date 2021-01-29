Кто и когда в Украине получит прививки от коронавируса

Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной ковид-вакцинации украинцев.
До конца года прививки получат 14,4 млн граждан различных категорий, информирует Кабинет министров.
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Так, вакцинировать будут девять групп населения:
- февраль-апрель: 367 тыс. медиков стационаров и участники ООС;
- апрель-май: 1,9 млн человек в возрасте 80+ лет и работники первичной медпомощи;
- май-июнь: 363 тыс. других медработников;
- июнь-июль: 2,9 млн человек в возрасте 70-79 лет
- июль-август: 640 тыс. сотрудников структур госбезопасности;
- август-сентябрь: 2,3 млн человек в возрасте 65-69 лет;
- сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования;
- октябрь-ноябрь: 2,8 млн человек в возрасте 60-64 года;
- ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.
За последние сутки в Украине обнаружили 5181 новый больных коронавирусом. Из них детей - 218, медработников - 212. Всего, по состоянию на утро 29 января, имеем 1211593 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 479 летальных.
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