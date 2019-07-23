Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя

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На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, самый молодой и самый образованный электорат был у партии музыканта Святослава Вакарчука Голоса, а самый старший и наименее образованный - у политических сил Оппозиционная платформа/За життя и Батькивщина.

Такое исследование опубликовало аналитическое агентство Info Sapiens, по заказу телеканала "1+1".

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Пока что в Раду проходят 5 партий: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність", "Батькивщина" и "Голос". Первое заседание парламента IX созыва должно состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов. ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа.

Info Sapiens — украинское исследовательское агентство, зарегистрированное в сентябре 2018-го. Большинство сотрудников являются экс-сотрудниками социологической компании GfK Ukraine.

Центральная избирательная комиссия обработала 90,89% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. "Слуга народа" набирает 43%, а "Батькивщина" догоняет "Европейскую солидарность".