КСУ рассмотрит представление депутатов о неконституционности роспуска ВР

Конституционный суд рассмотрит представление 62 народных депутатов относительно правомерности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.
Фактически 2/3 судей сегодня придерживаются мнения, что данный указ президента не соответствует норме Конституции, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в КСУ.
Но это их частное мнение, а не позиция суда.
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21 мая обнародовали указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая. Впоследствии представление нардепов о роспуске парламента поступило в Конституционный суд Украины.
Действия президента считают нарушающими Конституцию Украины.
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