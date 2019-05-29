КСУ рассмотрит представление депутатов о неконституционности роспуска ВР

Роспуск Верховной Рады президентом считают неконституционным. Фото: agropolit.com

Конституционный суд рассмотрит представление 62 народных депутатов относительно правомерности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Фактически 2/3 судей сегодня придерживаются мнения, что данный указ президента не соответствует норме Конституции, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в КСУ.

Но это их частное мнение, а не позиция суда.

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21 мая обнародовали указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая. Впоследствии представление нардепов о роспуске парламента поступило в Конституционный суд Украины. Действия президента считают нарушающими Конституцию Украины.