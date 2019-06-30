Кроссовки сейчас, велосипеды после избрания: кандидат в нардепы покупает избирателей

Кандидат в народные депутаты в Донецкой области Александр Ковалев перед выборами раздавал детям кроссовки и обещал велосипеды после своей победы.

О подкупе электората сообщила журналистка Марьяна Пьецух на странице в Facebook.

Автор: Facebook Александр Ковалев - председатель общественной организации "Никто, кроме нас"

Ковалев - председатель общественной организации "Никто, кроме нас", которая объединяет воинов-интернационалистов. Баллотируется в округе №51.

"Крутой округ, когда в нем меньше 3 тысяч избирателей. И можно каждому купить что-то хорошее, потому что сколько там тех избирателей, - написала Пьецух. - Вот есть некий кандидат в нардепы Александр Ковалев. За 2019 на сайте его организации не было ни одной новости, а за 2018 одна, пока он с кроссовками не поехал в Зайцево, и наклепали они там для сайта десятки фоток.

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Еще из новостей на сайте известно, что ГПУ вызвала в 2014 году Ковалева по поводу его помощи в вывозе беркутовцев из Киева, чтобы их никто не обидел. Говорит, что да, правда, так зачем оскорблять их было и беспорядки провоцировать.

А его избирательная программа вообще начинается феерично: "Жители Майорская и Зайцево. Многие из нас все еще помнят спокойные и счастливые 70-е и 80-е годы ХХ века. Мы помним развал Советского Союза и экономическую катастрофу девяностых лет. Мы с вами помним мирный Донбасс до 2013 года". Кандидат знает, что местные ностальгируют по СССР, и знает, куда бить".

Кандидат обещает отменить закон об украинском языке, чтобы защитить право на "их родной".

Партия "Рух нових сил" Михаила Саакашвили будет в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах 21 июля.