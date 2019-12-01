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воскресенье, 01 декабря 2019 14:56

Кривонос останется заместителем секретаря СНБО

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Кривонос останется заместителем секретаря СНБО
В СНБО заявили, что Кривоноса не уволили. Фото: "Рубрика"

Сергей Кривонос останется на должности заместителя секретаря СНБО Украины.

"Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей. Также необходимо отметить, что Сергей Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами", - говорится в сообщении СНБО.

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Кривонос был назначен на должность 12 марта 2019 года.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос назвал СНБО "посмешищем с клоунами".

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