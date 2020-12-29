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вторник, 29 декабря 2020 22:20

Кривонос назвал подарком освобождения из СНБО

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Кривонос назвал подарком освобождения из СНБО
Кривонос поблагодарил Зеленскому за освобождение. Фото: censor.net

Генерал-майор Сергей Кривонос поблагодарил президента Владимира Зеленского за освобождение от должности заместителя секретаря СНБО.

"Сегодня 29 декабря. На сайте Верховной Рады Украины есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" 4504. Зарегистрированный 16 декабря 2020 при моем соавторстве", - написал он в Facebook.

Кривонос обратил внимание, что на сайте президента появился Указ о его увольнении.

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"Можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - заявил он.

Генерал-майора Сергея Кривоноса президент Владимир Зеленский освободил от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны, сообщает Офис президента.

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