Кривая доверия к Порошенко падала быстрее, чем при Ющенко. У Зеленского она летит вниз - политолог

Президент Владимир Зеленский теряет рейтинг стремительнее, чем его предшественники на посту. Об этом в Facebook написал политолог Михаил Басараб.

Политолог опубликовал баланс общественного доверия к президенту за 1996-2020 годы от Центра Разумкова.

"При Кучме украинцы "спали", если сравнить их с нами сегодняшними. С победой Ющенко кривая трижды демонстрировала резкие скачки вверх, а затем такие же быстрые падения вниз. Но обратите внимание на самое важное: каждый раз это падение происходит стремительнее.

Кривая доверия к президенту при Порошенко падала быстрее, чем при Ющенко. А при Зеленском она летит вниз с более быстрыми темпами, чем при Порошенко", - отметил эксперт.

Автор: facebook.com/mmbasarab

"Вывод: украинцы все быстрее теряют терпение. Чем дальше, тем резче мы реагируем на действия или бездействие президента. Общество не хочет ждать, оно устало от бега по кругу.

Темп и масштаб изменений явно не соответствует запросам украинцев. Именно так я читаю эту диаграмму баланса доверия к президентам.

Эта кривая - хороший стимулятор для политиков. Они должны понять, что общественный чайник в процессе закипания. Если же не поймут, то... Тут сценарии могут быть различными. Но это совсем другой разговор", - пишет Михаил Басараб.

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Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.