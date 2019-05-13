Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 2016
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2592
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1935
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4664
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1152
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2997
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3447
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5751
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1953
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2160
Фото
Все фото
5
5
3
4
8
&quot;Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война&quot;: активист показал &quot;бессмертный полк&quot; в Киеве
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
Ветеран АТО пикантно потроллил &quot;бессмертный полк&quot; в столице
Ветеран АТО пикантно потроллил "бессмертный полк" в столице
&quot;Давайте не терять время&quot; - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Видео
Все видео
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
В Харькове люди вышли на улицу против сноса волонтерской палатки
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
Зеленского подловили возле родительского дома
Зеленского подловили возле родительского дома
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 2025
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 990
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3276
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1377
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1449
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1134
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 12:33

Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского

  Комментировать
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского
Дмитрий Разумков работал в Партии регионов. Фото: УНІАН

Спикер штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков начинал политическую карьеру в Партии регионов.

На местных и парламентских выборах 2006-го Разумков работал у "регионалов" агитатором, пишет theБабель

Принять участие в кампании предложил ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник (летом 2013-го его задержали во время получения взятки в 40 и 80 тыс. грн за поступление в университет. Во время обыска в кабинете обнаружили еще $30 тыс. Следствие также выяснило, что он проводил махинации с имуществом университета. Чиновнику грозило до 12 лет тюрьмы. - Gazeta.ua).

Они, по словам Разумкова, познакомились на публичном мероприятии. Будущий политтехнолог тогда критиковал оранжевой революции и политику Виктора Ющенко, а Мельник откровенно поддерживал Януковича и призывал студентов голосовать за "правильного кандидата".

Во время парламентской избирательной кампании 2006-го Разумков познакомился с Валерией Матюхой. Она прошла в Верховную Раду по списку ПР, где ей досталось место в конце второй сотни. Матюхе тогда было 25 лет, Разумкова, которого она взяла к себе помощником на общественных началах - 22. В парламент Матюха работала в группе юристов Елены Лукаш, представлявшая интересы Януковича в деле о фальсификациях выборов 2004-го.

После досрочного роспуска ВР 2007-го Матюха не попала в нового созыва, а Разумков пошел на госслужбу. Он присоединился к команде министра регионального развития Владимира Яцубы в правительстве Януковича. Через несколько лет во время Евромайдана Яцуба организовывал и отправлял в Киев титушек, а, будучи председателем Севастопольской горгосадминистрации, добровольно ушел в отставку, передав власть в городе "народном мэру" Алексею Чалому.

Когда правительство Януковича распустили, Разумков ушел из госсектора в бизнес. На работу в компанию "ТАС" его пригласил давний друг семьи Разумкова Сергей Тигипко.

Сначала Дмитрий был личным помощником бизнесмена, но потом начал работать самостоятельно в различных структурах его финансовой группы. 2010-го Разумков официально вышел из Партии регионов и стал членом предвыборного штаба кандидата в президенты Тигипко. Он возглавил киевскую организацию партии Тигипко "Сильна Україна". Тигипко набрал 13,6% голосов в первом туре и занял 3 место, уступив Януковичу и Юлии Тимошенко.

В команду Владимира Зеленского Разумкова пригласил руководитель штаба кандидата Иван Баканов. По словам технолога, их познакомили общие друзья. Официальная встреча Разумкова с Зеленским состоялась в октябре прошлого года, а уже через 2 дня он стал спикером штаба кандидата. Во время кампании Разумков больше других членов команды появлялся в СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники

Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко.

Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 28189
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 25957
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 24356
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 16002
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 12298
Политика
Парубий обратился к комитету со срочным заданием
Парубий обратился к комитету со срочным заданием
Белецкий предупредил Кернеса, что не допустит пророссийского реванша в Харькове
Белецкий предупредил Кернеса, что не допустит пророссийского реванша в Харькове Просмотров: 81
Тимошенко заговорила о новой коалиции и правительстве
Тимошенко заговорила о новой коалиции и правительстве Просмотров: 4881
Луценко отреагировала на решение суда о ее выступлениях
Луценко отреагировала на решение суда о ее выступлениях Просмотров: 1530
Порошенко присвоил звание генерал-полковника подозреваемому в коррупции СБУшнику
Порошенко присвоил звание генерал-полковника подозреваемому в коррупции СБУшнику Просмотров: 324
Больше всего комментируют
18
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Садовый хочет идти в премьер-министры
6
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
6
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
Голосов: 37085
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua