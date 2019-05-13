Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского

Дмитрий Разумков работал в Партии регионов. Фото: УНІАН

Спикер штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков начинал политическую карьеру в Партии регионов.

На местных и парламентских выборах 2006-го Разумков работал у "регионалов" агитатором, пишет theБабель

Принять участие в кампании предложил ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник (летом 2013-го его задержали во время получения взятки в 40 и 80 тыс. грн за поступление в университет. Во время обыска в кабинете обнаружили еще $30 тыс. Следствие также выяснило, что он проводил махинации с имуществом университета. Чиновнику грозило до 12 лет тюрьмы. - Gazeta.ua).

Они, по словам Разумкова, познакомились на публичном мероприятии. Будущий политтехнолог тогда критиковал оранжевой революции и политику Виктора Ющенко, а Мельник откровенно поддерживал Януковича и призывал студентов голосовать за "правильного кандидата".

Во время парламентской избирательной кампании 2006-го Разумков познакомился с Валерией Матюхой. Она прошла в Верховную Раду по списку ПР, где ей досталось место в конце второй сотни. Матюхе тогда было 25 лет, Разумкова, которого она взяла к себе помощником на общественных началах - 22. В парламент Матюха работала в группе юристов Елены Лукаш, представлявшая интересы Януковича в деле о фальсификациях выборов 2004-го.

После досрочного роспуска ВР 2007-го Матюха не попала в нового созыва, а Разумков пошел на госслужбу. Он присоединился к команде министра регионального развития Владимира Яцубы в правительстве Януковича. Через несколько лет во время Евромайдана Яцуба организовывал и отправлял в Киев титушек, а, будучи председателем Севастопольской горгосадминистрации, добровольно ушел в отставку, передав власть в городе "народном мэру" Алексею Чалому.

Когда правительство Януковича распустили, Разумков ушел из госсектора в бизнес. На работу в компанию "ТАС" его пригласил давний друг семьи Разумкова Сергей Тигипко.

Сначала Дмитрий был личным помощником бизнесмена, но потом начал работать самостоятельно в различных структурах его финансовой группы. 2010-го Разумков официально вышел из Партии регионов и стал членом предвыборного штаба кандидата в президенты Тигипко. Он возглавил киевскую организацию партии Тигипко "Сильна Україна". Тигипко набрал 13,6% голосов в первом туре и занял 3 место, уступив Януковичу и Юлии Тимошенко.

В команду Владимира Зеленского Разумкова пригласил руководитель штаба кандидата Иван Баканов. По словам технолога, их познакомили общие друзья. Официальная встреча Разумкова с Зеленским состоялась в октябре прошлого года, а уже через 2 дня он стал спикером штаба кандидата. Во время кампании Разумков больше других членов команды появлялся в СМИ.

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