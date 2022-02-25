Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин

Галушкин призвал украинцев мобилизоваться. Фото: 24 канал

Вже майже добу Україна стримує наступ Росії.

"Ворог отримав сьогодні по зубах і його бліцкриг не вдався" - командувач тероборони Юрій Галушкін записав відеозвернення до українців.

Він наголосив, що нам критично важливо протиматися цю ніч і наступні дні російсько-української війни.

"В Україні оголошено повну мобілізацію. Вкрай важдиво посилити Збройні сили України, як боронять нашу землю, наших дітей і наше майбутнє", сказав Галушкін.

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Командувач закликав записуватися до лав Територіальної оборони - потрібен лише паспорт, код і бажання боронити Україну.

"У Київ і інші міста України завозять додаткові партії зброї і боєприпасів, отже ворога буде чим бити", сказав він.

До зброї! Вистоїмо і переможемо!

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Мобілізація буде проводитися протягом 90 днів після публікації указу. У першу чергу буде призиватися оперативний резерв - колишній віськові до 40 років, які мають бойовий досвід. Далі, за потреби, призвуть військовослужбовців, які проходили службу у війську до 2014-го або за контрактом. Після цього можуть мобілізувати військовозобов'язаних. На останньому етапі, за необхідності, до армії призиватимуть усіх, хто немає вікових і фізичних обмежень.