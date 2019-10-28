Криминал за кнопкодавство и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады

Несколько "слуг народа" уже успели кнопкодавить. Фото: Николай Белокопытов

На сегодняшнем заседании парламент планирует ввести наказание для народных депутатов за неперсональное голосование.

В зале зарегистрировался 371 парламентарий.

Работу начнут из вопроса предоставления статуса УБД добровольцам, которые участвовали в АТО, но потом их добровольческие формирования не были зачислены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии, других военных формирований и правоохранительных органов, образованных в соответствии с украинским законодательством.

Вопрос кнопкодавства стоит четвертым на рассмотрении. Документ предусматривает штрафы кнопкодавам от 3 тысяч до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Предполагается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

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Далее предлагают установить штрафы за нарушение правил дорожного движения при перевозке детей. Будут изучать квалификационные требования к кандидатам на должность генпрокурора.

Среди прочего планируют сегодня рассмотреть предложение создать временную следственную комиссию для расследования трагедии 2 мая 2014-го в Одессе.

За первый месяц работы парламента двое "слуг народа" успели проголосовать за другого депутата. Выбранная по 189-му округу Елена Копанчук кнопкодавила во время голосования за изменения строительных норм. Мажоритарщик от 156-го округа Сергей Литвиненко - при включении в повестку дня проекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд. 3-й пункт меморандума, который подписывали все "слуги народа", обязывает голосовать только за себя. 7-й - сложить мандат за нарушение документа. Впрочем, фракция обещания не сдержала - депутаты извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность. Также на кнопкодавстве поймали мажоритарщика по 51-му округу Александра Ковалева.