Кремль в нервном состоянии - ОП о статье Медведева

Текст за подписью Медведева напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов. Фото: Reuters

Статья заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине свидетельствует о нервном состоянии в Кремле.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "Українська правда".

Он назвал текст "крайне странным, неуместным, неактуальным".

И отметил, что Медведева, "выпавшего из актуальной политической повестки дня", "не приглашали к разговору об организации переговоров между президентами Украины и России", и что к бывшему президенту РФ с иронией относятся даже в российских СМИ.

"Поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и грубую ложь может отражать тот факт, что Медведевым как слабой фигурой, о которой никто не будет жалеть, воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию", - сказал советник руководителя ОП.

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"Это отражает нервное состояние российского руководства, которое не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и миром", - отметил Подоляк.

По его словам, "текст за подписью Медведева напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов".

"Если от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи". А "если подобный текст публикуют еще и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, который тщательно готовили, то явно кто-то пытается усилить курс на конфронтацию".

"Украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении - вопрос второстепенный. Главный вопрос - какую позицию занимает Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки и подтверждалась необходимость переговоров между Украиной и Россией.

Украинская сторона необходимые шаги сделала. Если же в России хотят обсудить идентичность Украины, чему уделено большое внимание в тексте Медведева, то исходить нужно из следующего: идентичность украинцев и Украины точно отличается от выдуманного в рамках сконструированной истории СССР или короткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что говорилось о них в прошлом. Нужно принять и уважать этот факт", - сказал Подоляк.

11 октября во российском издании "Коммерсант" появилась статья Медведева, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "начал ревностно служить наиболее оголтелым националистическим силам".