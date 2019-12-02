Кремль ответил на идею Зеленского по Крыму

В Кремле заявили, что любое обсуждение темы аннексированного Крыма "невозможно".

Так пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по Крыму в "нормандском формате", передает РБК.

Они должны состояться 9 декабря.

"Любое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях", - сказал Песков.

"Нет никакой разницы, в каком формате поднимать вопрос".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент поставил 3 задачи - представитель Зеленского в Крыму

Пресс-секретарь добавил, что Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если Зеленский поставит вопрос о Крыме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью нескольким иностранным СМИ, что поднимет вопрос аннексированного Россией Крыма в "нормандском формате". Также указал, что к обсуждению стоит привлечь США.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США".

Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.