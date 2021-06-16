Кремль отреагировал на слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО

Песков заявил, что это новая позиция, которая ранее не звучала. Фото: Reuters

Кремль обратил внимание на то, что президент США Джо Байден допускает возможность вступления Украины в НАТО.

Это новая позиция, которая ранее не звучала, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность ее вступления в Альянс. Раньше таких заявлений не делали. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание", - сказал он.

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В Брюсселе 14 июня Байден заявил, что Украина должна искоренить коррупцию, прежде чем сможет стать полноправным членом НАТО. Он отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, будет ли она соответствовать всем критериям и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.