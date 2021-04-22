Кремль не ответил на предложение Зеленского о встрече - Кулеба

Киев не получал ответа Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

Однако Киев не получал ответа Москвы на предложение. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters.

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Также Дмитрий Кулеба рассказал, как понял слова президента Путина о "красных линиях" в обращении к Федеральному собранию.

"Я понял послание президента Путина следующим образом:" Мы (Россия - Gazeta.ua) будем переходить ваши "красные линии". Но вам не разрешено переходить наши "красные линии", и мы будем определять, где находятся наши "красные линии", - сказал Кулеба.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что официальных запросов от президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным на Донбассе Кремль якобы не получал. По его словам, президенту РФ сообщили о предложении Зеленского о встрече, "но для этого нужны предпосылки".