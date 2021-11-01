Кремль боится успехов Украины - депутат Европарламента

Интеграция Украины с ЕС будет раздражать Россию. Фото: Reuters

Интеграция Украины с ЕС может еще больше разозлить президента РФ Владимира Путина. Это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины.

Об этом сказал депутат Европейского парламента, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Также есть опасения, что интеграция с ЕС может еще больше разозлить Путина. Я согласен с этим. И я вижу это из недавних статей Медведева. Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины. Это важно всем нам понять", - сказал он

Россия влияет на то, что ЕС еще не готов принять Украину.

"Некоторые люди в крупных столицах говорят: мы не можем предложить Украине более амбициозную интеграционную повестку дня даже в отношении ЕС, потому что это может спровоцировать Путина. Мы говорим обратное: если мы в Европе хотим иметь четкую стратегию в отношении России с четкой целью - как помочь не Путину, а российскому обществу в преобразовании страны обратно к демократии - тогда мы должны понимать, что пример успеха Украины - один из инструментов ЕС, чтобы помочь также России", - пояснил Кубилюс.

Политик сказал, что успех Украины можно обеспечить только евроинтеграцией страны.

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"Это то, что мы включили в недавно принятый нами отчет Европейского парламента о политике ЕС в отношении России. Мы четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства в ЕС. И особенно Украины. Это то, что мы считаем крайне важным", - заверил депутат Европарламента.

Евросоюз на этой неделе планирует оставить Украину в списке безопасных для путешествий стран. В этом списке страны, гражданам которых государствам-членам ЕС рекомендовано открыть границы.