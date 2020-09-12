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суббота, 12 сентября 2020 10:29

Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций

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Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Леонид Кравчук рассказал, кто требовал инспектирования наших позиций. Фото LEONID-KRAVCHUK.COM.UA

Провести инспектирование украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы требовал во время видеоконференции ТКГ помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак. Об этом сказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"9 сентября, в качестве реакции на это событие (на угрозы Пушилина открыть огонь по позициям Объединенных сил под Шумами. - Ред.) состоялось заседание ТКГ в форме видеоконференции. Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина. Я был удивлен почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения - или не будет. И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", - рассказал Кравчук.

Кравчук напомнил, что украинская сторона согласилась на ее проведение только при условии присутствия представителя ОБСЕ.

"10 сентября в 2 часа дня должно было состояться совместное инспектирование. Но вдруг утром та сторона (представители ОРДЛО. - Ред.) выдвинула дополнительные условия, что, мол, еще три точки нужно исследовать, нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем не было и речи (во время видеоконференции. - Ред.)", - рассказал Кравчук, добавив, что Украина не согласилась на такие условия и взяла паузу.

"Но после этого начался прицельный огонь по тому пункту, где находилась миссия и представитель ОБСЕ. Это была не просто угроза, а реальные действия, стрельба. Нам быстро удалось сделать шаги, которые обезопасили жизни этих людей", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что украинская сторона располагает данными о более чем десяти точках со стороны российских оккупационных войск, где зафиксированы реальные нарушения Минских соглашений и договоренностей о режиме всеобъемлющей тишины.

"Мы подали эти видеонаблюдения в соответствующие инстанции и ждем реакции. Мы просто не хотим делать из этого шоу и не хотим создавать предпосылки, которые бы помешали нашему движению вперед к миру. И прежде всего, возможностям встретиться советникам президента, а потом, надеемся, главам государств. Это основная фабула", - подчеркнул Кравчук.

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Совместное инспектирования террористами и представителями ОБСЕ должно было состояться в четверг, 10 сентября, в 14-00, но было отменено из-за новых требований россиян.

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