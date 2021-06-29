Первый президент Украины перенес операцию на сердце. Фото: ua.news

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.

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"Факт операции подтверждаю. Операция была сегодня. Но все подробности - это личное дело Леонида Макаровича и его семьи. Вопрос о самочувствии он попросил меня не комментировать", - ответил Арестович на вопрос об операции.

87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции. В марте первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca / Covieshield.