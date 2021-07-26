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понедельник, 26 июля 2021 19:21

Кравчук лежит в реанимации - СМИ

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Кравчук лежит в реанимации - СМИ
СМИ сообщили, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Фото: "Ліга"

Первый президент Леонид Кравчук лежит в реанимации.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "24 канал" со ссылкой на свои источники.

Кравчук находится в реанимации с конца июня.

Других подробностей о состоянии его здоровья нет.

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Известно, что в конце июня 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце. Он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. Об операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он сказал, что Кравчук просил его ничего не комментировать.

В марте первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca / Covieshield.

Кравчук вакцинировался 25 марта от коронавируса препаратом Covishield.

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