Кравчук будет требовать "пасхального перемирия" на Донбассе

"Пасхальное перемирие" будет временным. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы Украина планирует поднять вопрос введения "пасхального перемирия" на Донбассе. Оно будет временным.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы будет 14 апреля, сообщил он.

"Мы этот вопрос поднимем, как положено. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилы, передвигаться по территории. Поэтому нужно решать вопрос о разминировании и контроле. Есть о чем думать, если ставить в центр человека и его жизнь", - подчеркнул он.

"Пасхальное перемирие" может быть только временным. Украине нужно принимать решения, которые обеспечат возврат к полному режиму прекращения огня на Донбассе, отметил Кравчук.

"После этого можно решать политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом мы будем двигаться к миру", - сказал он.

Россия не согласилась прекратить огонь на Донбассе с 1 апреля. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на графике показал, как оккупанты усиливали обстрелы перед встречами СНБО и ТКГ.