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четверг, 05 августа 2021 19:48

Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг

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Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
"Если почти 70% говорят, что страна движется в неправильном направлении, то рейтинг Зеленского действительно будет падать", говорит Виталий Бала. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский теряет в рейтинге доверия украинцев, так как не решил вопросы, с которыми пообещал разобраться в начале каденции. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виталий Бала.

"Падение рейтинга есть. Ситуация в Украине мягко говоря не улучшается. Тем более, люди уже слышали о тарифах, которые планируют поднимать. Люди стают беднее. Несколько месяцев назад, половина украинцев опрошенных говорила, что стала вдвое беднее. Если почти 70% говорят, что страна движется в неправильном направлении, то рейтинг Зеленского действительно будет падать", – говорит Бала.

Добавляет: "Есть несколько важных для людей вопросов. Война на первом месте, далее коррупция, безработица, тарифы. По всем пунктам вопросы не решены. Хотя были обещания. Бизнес имеет проблемы, вопросы безработицы становится только хуже, тарифы – обещали уменьшить, но они растут. Коррупция – только ленивый не говорит, что стало хуже, чем при всех предыдущих властях. Вопрос мира тоже ничем не заканчивается".

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Впрочем, есть сомнения в правильности цифр, говорит политолог. "Кажется, будто падение незначительное. Цифры могут быть не совсем корректными, чтобы не показывать, что больше людей, недовольных деятельностью Зеленского. За него готовы голосовать 25-26%. А недовольны – менее 60%. Где-то 10-15% гуляют . Это могут быть те, кому все равно. Но падение доверия и поддержки есть", – отмечает Бала.

Цифры в отношении тех, кто одобряет деятельность президента, также могут быть ложными, говорит Бала. Добавляет: "Социология превратилась в инструмент политической борьбы и манипуляций. Не показывает настоящие тенденции. Социологические конторы "помогают" заказчикам улучшать результаты".

Все больше людей не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского, а все меньше – одобряют, согласно опросу КМИС. 56,1% людей не одобряют деятельность Зеленского. В июне таких было 52,7%. Среди украинцев, кто одобряет деятельность президента, 29,1%, месяцем ранее было 34,1%.

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