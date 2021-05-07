Коррупция в Украине разъедает демократию - Блинкен

Блинкен высказался о коррупции в Украине. Фото: Reuters

Коррупция является огромной угрозой для демократической Украины, в частности, Россия использует коррупцию как инструмент для подрыва украинского суверенитета.

"Украина имеет агрессию извне, со стороны России, но также и изнутри - с точки зрения коррупции, которая потенциально разъедает ее демократию, и олигархов, которые продвигают собственные интересы, а не интересы украинского народа. Коррупция - это инструмент, который Россия использует, пытаясь подорвать украинский суверенитет изнутри", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Госсекретарь также отметил необходимость проведения реформ, в частности, корпоративного управления и судебной системы.

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В Киеве с визитом находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с главой МИД Украины, предстоятелем ПЦУ и президентом Владимиром Зеленским.