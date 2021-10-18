Корниенко завтра станет первым вицеспикером

Александра Корниенко выдвинули кандидатом на первого вицеспикера. Фото: УНИАН

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко уже завтра станет первым заместителем спикера Верховной Рады. На этом посту он заменит Руслана Стефанчука, которого избрали председателем ВР после отставки Дмитрия Разумкова.

"Завтра (19 октября - ред.) Корниенко к 12-ти выйдет к журналистам в новом амплуа первого вицеспикера. У "слуг" нет людей, которые не поддержат Корниенко, потому что голосов за его назначение хватает", сказал председатель фракции СН Давид Арахамия на брифинга после заседания фракции.

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7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. На следующий день вместо него председателем Верховной Рады назначили Руслана Стефанчук. Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатом на первого вицеспикера главу президентской партии Александра Корниенко.