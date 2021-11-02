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Контролируемую депутатом ОПЗЖ компанию внесли в санкционный список СНБО

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Контролируемую депутатом ОПЗЖ компанию внесли в санкционный список СНБО
Одесскую судоперевозочную компанию внесли в санкционный список СНБО. Фото: stockworld.com.ua

30 октября Владимир Зеленский подписал закон о введении санкций против частной компании Fides Ship Management, зарегистрированной в Одессе. И на которую зимой 2021 года были наложены американские санкции – за торговлю с венесуэльским режимом Николаса Мадуро.

Соответствующий документ 2 ноября был опубликован на сайте президента Украины.

Решение СНБО о санкциях датируется 15 октября. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать санкции в отношении компании.

В частности, фирме заблокировали активы, ограничили торговые операции, аннулировали все разрешения и лицензии и запретили заход судов в территориальное море Украины и порты. Кроме того, на фирму наложили еще ряд ограничений.

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Fides Ship Management зарегистрировали в 2015 году как компанию, занимающуюся услугами в области водного транспорта. В настоящее время ее владельцы Гульнара (20%) и Ильяс (80%) Азиз из Казахстана.

По данным "Радио Свобода", эту компанию может контролировать депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ Виктор Баранский. В СМИ также сообщают, что он также мог финансировать одесскую организацию "Партии Анатолия Шария". Сам Баранский полностью отрицает отношение к Fides Ship Management и называет ошибкой реестр европейской организации.

Из пяти самолетов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, четыре продолжают летать за пределами нашей страны.

Ограничения были введены на три года, однако два из этих самолетов были проданы, два продают сейчас. И только один, которым пользовался нардеп Виктор Медведчук, стоит в Киеве.

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