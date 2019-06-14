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пятница, 14 июня 2019 11:53

Конституционный суд признал действия Порошенко незаконными

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Конституционный суд признал действия Порошенко незаконными
Пятый президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, увидели в Конституционном суде.

Конституционный суд признал создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг неконституционным.

Об этом сообщает "Дзеркало тижня"

Суд признал неконституционными ряд положений закона о комиссии.

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЕКП была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Комиссию создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года.

Позже, 22 сентября 2016 года, Верховная Рада приняла закон, которым было предусмотрено, что НКРЕКП является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЕКП своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий. Поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов комиссии.

КС также решил, что определенный законом статус комиссии не соответствует Конституции.

По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЕКП по сути является центральным органом исполнительной власти. Поэтому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение комиссии в систему органов исполнительной власти и направление ее работы Кабинетом министров.

По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности закона "О природных монополиях".

НКРЕКП в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами.

Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам +", которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.

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Ринат Ахметов, который контролирует тепловую генерацию, стал самым богатым человеком в Украине по итогам 2018 года.

Состояние владельца группы "Систем Кепітал Менеджмент" оценивают в $8,04 млрд.

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