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пятница, 14 июня 2019 15:16

Конституционный суд дал задание депутатам

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Конституционный суд дал задание депутатам
Конституционный суд дал время Верховной Раде на исправление закона.

В Конституционном суде дали депутатам время до конца 2019 года, чтобы исправить закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Закон суд признал неконституционным, пишет "Інтерфакс-Україна"

14 июня СМИ сообщили, что Конституционный суд признал создание НКРЕКП неконституционным.

КС признал, что создав НКРЕКП своим указом президент Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий. Поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

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В позапрошлом году Национальное антикоррупционное бюро расследовало сговор в утверждении оптовой цены электроэнергии по формуле "Роттердам плюс". По ней цена угля в тарифе тепловых электростанций формируется в результате торгов на нидерландской бирже вместе со стоимостью его транспортировки.

Формула выгодна компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, говорят эксперты. Решение комиссия принимала в апреле 2016-го.

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Дата
14
июня

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