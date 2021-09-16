Конфликт в "ОПЗЖ": Кива обвинил Бойко и Левочкина в "торговле партией"

Нардеп Илья Кива: "Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные пид***сы этой партией торгуют"

Одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива провоцирует раскол в собственной партии. Он фактически обвинил руководство политической силы в лице Юрия Бойко и близкого к нему Сергея Левочкина в торговле "франшизой ОПЗЖ" на местах.

Об этом Кива заявил в своем видеообращении.

Так, 31 октября 2021 года должны пройти внеочередные выборы депутатов Карловского городского совета Полтавского района Полтавской области. Стратегический совет партии ОПЗЖ утвердил распределение ответственности на округе между крылом Рабиновича – Медведчука и Бойко – Левочкина. Карловский район, как утверждает Кива, отдали под его ответственность.

Однако, прибыв на место, нардеп выяснил, что глава Полтавской областной организации партии Олег Сазонов, с ведома Бойко, продал "франшизу ОПЗЖ" местному бизнесмену.

После этого Кива и решил пойти на открытый конфликт с руководством партии. В своих выражениях по отношению к Бойко и Левочкину он не сдерживался.

"У меня вопрос: сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать или сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческими интересами отдельных пид***сов?" - заявил Кива.

Теперь нардеп требует от Бойко объяснить, какова роль самого Кивы в развитии ОПЗЖ.

"Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные пид***сы этой партией торгуют", – заявил нардеп.

Напомним, Илья Кива неоднократно попадал в скандалы из-за своего поведения. В 2013 году его судили за вымогательство взятки. Однако он сумел избежать наказания, предоставив суду справку из психбольницы.