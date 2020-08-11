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вторник, 11 августа 2020 18:21

Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы

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Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
Фото: УП

Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк в интервью изданию "Украинская правда" назвал Петра Порошенко лучшим главой государства за все годы.

"Я действительно не понимаю многого, что делал Порошенко. Но клянусь, по факту своей пятилетки это - лучший президент Украины за все годы", - отметил продюсер.

Игорь Кондратюк также считает Петра Порошенко более опытным и эффективным: "Даже на сегодня я считаю, что Порошенко был бы более мудрым президентом, чем Зеленский".

При этом он особо подчеркнул, что победа Зеленского на прошлых президентских выборах состоялась исключительно благодаря избирательной технологии. "Зеленский победил в результате банальной технологии, которая называлась "Порошенко - плохой", - отметил Игорь Кондратюк.

"Внутренняя политика Порошенко - это пока 11-й класс школы, по сравнению с 1-м классом, в который вступил Зеленский", - отметил Игорь Кондратюк. Он добавил, что внешняя политика, которую проводил Порошенко, не вызывала возражений, и раскритиковал молчаливую позицию президента Зеленского в отношении России и отсутствие жесткой реакции на российскую агрессию.

"В 14 году, в марте, состоялась аннексия Крыма, состоялась для всех людей в этой стране, кто в сознании, совершенно однозначно картина о "дружественном народе". Геополитика после 2014 года для Украины, на мой взгляд, должна быть очень простой: бежать от России подальше. И навсегда! Почему происходит топтание на месте, а иногда и откат назад по сравнению с предыдущими 5 годами, не знаю. Или слишком низкие умственные способности вновь избранных, или они - не граждане, или они - продажные", - убежден он.

Отдельно он раскритиковал попытки команды Зеленского пересмотреть закон об украинском государственном языке и квотах на телевизионный и музыкальный продукт на украинском языке: "Перестать "ходить между каплями" и всяким разумковым говорить о том, что надо, например, пересмотреть закон о языке. Вы выполните его сначала хоть на 10%, выполните, а потом говорите, что это какие-то вещи не выполняются. Он еще в действие не вступил, вы же омбудсмену почти год зарплату не платили".

На вопрос, от чего следовало бы предостеречь Зеленского, Кондратюк ответил: "Ему надо навсегда забыть видеть в глазах Путина желание мира. От малороссийства его друзей. От любых желаний сворачивать реформы, которые такими большими трагическими усилиями начались в стране в 2014 году".

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11
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