Компания, связанная с Арахамией, получает прибыль с импорта электроэнергии в Украину – расследование

Автор: ALEX KUZMIN

Энергокризисом "воспользовался" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который связан с компанией, получающей прибыль с импорта электроэнергии в Украину.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Импорт электроэнергии осуществляется по классической схеме с фирмой-прокладкой Vector Energy Innovation, которая, пишут СМИ, смогла "отодвинуть" от белорусских проводов Энергоатом. Компания зарегистрирована в ОАЭ. Авторы отмечают, что Белорусьэнерго продает Vector Energy электричество по $59 за МВт-ч., а та продаёт украинским компаниям по $100 за МВт-ч. "Таким образом, на счетах арабского посредника оседает $40 с каждого МВт-ч., проданного белорусами украинцам", - говорится в материале.

Если проверить адрес, который указан в качестве офиса Vector Energy Innovation в Дубаи, то по нему есть несколько десятков компаний: "Основываясь на этом, можем предположить, что Vector Energy Innovation - это компания из так называемых "фирм массовой регистрации", - пишут авторы.

Подписантом компании является Тарьям Матар Мохамед Тарьям. Человек с таким же именем является директором и совладельцем Industrial Innovation Group (ОАЭ), которая стала собственником и правопреемником украинской ЕДАПС, и которую пиарит Давид Арахамия. Концерн ЕДАПС был монополистом в изготовлении госбланков и паспортов для украинцев, который курировал замглавы ГМС, регионал Василий Грицак. Собственники ЕДАПС были помощниками Грицака. В 2016 году консорциум ЕДАПС был ликвидирован. Его правопреемником стал Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьяма (более 23% акций). В октябре 2019-го в рамках программы "Государство в смартфоне" Давид Арахамия предложил обменять паспорта украинцам и привлечь Industrial Innovation Group. Андрей Первушин - гендиректор компании, ранее был одним из должностных лиц ЕДАПС. В октябре 2019 года Тарьям познакомился с Давидом Арахамией. 16 октября Тарьям подписал соглашение на инвестиции в "Аркаду" на $2 млрд в рамках продвижения блокчейн. Интересы IIG Арахамия начал продвигать в августе 2019-го. В декабре Арахамия и Тарьям участвовали в мероприятиях в посольстве ОАЭ. Давид Арахамия является членом группы по межпарламентским связям с ОАЭ. В начале января 2020 года появились сообщения, что Арахамия якобы летал в ОАЭ на встречу с Сидоренко.

"Тарьям Матар Тарьям и Андрей Первушин вряд ли являются конечными бенефициарами компаний, подписантами которых они стали. Схема, подобная прокладке на импорте электроэнергии из Беларуси, уже работала в Украине при другой власти. К подобной схеме прибегала и семья Януковича"при торговле нефтепродуктами через компании Курченко", - говорится в публикации.