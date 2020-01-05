Компания Cambridge Analitica, которая "сливала" данные о пользователях с Facebook, сотрудничала с украинской политической партией

Cambridge Analitica сотрудничала с Украиной. Фото: Сегодня

Британская компания Cambridge Analytica, котрая запомнилась скандалом с утечкой данных в Facebook, в 2017 году работала с политической партией в Украине.

Появилась новая утечка данных, которая свидетельствует о том, что скандал с данными Facebook был частью гораздо более масштабной глобальной операции, в рамках которой компания работала с правительствами, спецслужбами, коммерческими компаниями и политическими партиями, чтобы манипулировать людьми и влиять на них, пишет The Guardian.

С какой именно партией работала британская компания не уточняется, однако известно, что работа продолжалась даже во время следствия в рамках запроса спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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В течение следующих месяцев состоится очередная утечка десятков тысяч документов, касающихся деятельности Cambridge Analytica. Компания имела глобальную инфраструктуру, работая через сеть в 68 странах. Публикация документов началась в Новый год на анонимном аккаунте в Твиттере @HindsightFiles. Было установлено, что документы поступили от Бриттани Кайзер, бывшего сотрудника Cambridge Analytica.