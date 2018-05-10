Коммуниста Симоненко допрашивают в СБУ

Служба безопасности допрашивает лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Фото: открытые источники

Служба безопасности допрашивает лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.

Об этом сообщили в СБУ, пишет "Українська правда".

Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская рассказала, что Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства по признакам преступлений - "действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти" и "государственная измена".

Допрос длится с 14 часов.

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8 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть. Тогда правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая.