 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 477
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1926
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 900
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3438
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2448
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4743
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 954
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
5
7
3
4
6
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Видео
Все видео
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 279
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7722
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 288
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5562
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 801
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 22:35

Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец

  Комментировать
Коммуналка ударит по рейтингу &quot;Слуги народа&quot; ближе к весне - Швец
Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" получили доверие украинцев в 2019 году авансом. Сейчас теряют рейтинг, потому что не оправдали надежд, считает политический обозреватель Леонид Швец. Фото: Левый берег

Украинцы дали "Слуге народа" поддержку авансом в 2019 году. А сейчас в своей жизни не видят и не чувствуют работу этой партии. Поэтому рейтинг правящей политсилы уменьшается. Большего падения доверия стоит ждать ближе к весне. Тогда граждане почувствуют рост цен на коммуналку, рассказывает Gazeta.ua политический обозреватель Леонид Швец.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6%, показывают результаты опроса социологической группы "Рейтинг". На парламентских выборах в 2019 году они получили 43,16%.

""СН "трудно держать рейтинг, потому что ее нет, как партии. Есть какие-то люди из Киева, которые приезжают. А партии нет. Это общая история для украинских политсил. Но к "слугам" больше внимания. Это правящая партия. А когда граждане в своей жизни ее не видят, не чувствуют, то падает доверие. Потому что получили его в 2019 году авансом. Так же как и Зеленский. При этом люди не связывают правительственную политику с партийной ответственностью. Сейчас граждане еще не почувствовали повышение цен на коммуналку. Ближе к весне будет очевидный ответ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы верят в улучшение 2021 года - опрос

Также на рейтинг партии влияют ожидания и разочарования украинцев, считает Швец.
"Проблема в том, что не произошло качественного прорыва, на который рассчитывали. А людям этого всегда хочется. Последние опросы показывают надежду, что в 2021 году будет лучше. Это нормально. Но с другой стороны - то, что ничего не меняется настолько привычно, что и реакции на это не может быть какой-то чрезвычайной. Это обычное разочарование, обычное недоверие к власти. Нас приучили и мы привыкли к тому, что Украина - это страна, в которой ничего не меняется к лучшему".

Отсутствие новых имен в политических рейтингах эксперт объясняет тем, что мало желающих заниматься политикой:
"У нас с некоторых пор политика во всех смыслах грязное дело. И люди, которые имеют какой-то потенциал, большей частью не хотят тратить его на это. Потому что испачкаешься, а результата вряд ли добьешься. Поэтому лучше себя проявлять в бизнесе. Может даже за рубежом. 2019-й год показал, что не так и сложно заявить о себе в Украине и победить тех, кого считали непобедимыми. Вынырнул Зеленский. А сейчас новых команд не видно на горизонте".

Шесть партий имеют проходной рейтинг в Верховную Раду. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то партию "Слуга народа" поддержали бы 21,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором. "Оппозиционная платформа - За жизнь" – имеет поддержку 17,4%, "Европейская солидарность" - 14,5% , "Батькивщина" - 10,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%, Радикальная партия - 5,6%. Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 2-4 января 2021 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Гигантская лавина 7 мин уничтожила город

Шоколад не вреден для зубов: интересные факты

Самое читаемое
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 11385
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 8973
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
4
 Просмотров: 5769
Была трезвая: рассказали о матери, которая выбросила с 8 этажа 3-летнего сына
Была трезвая: рассказали о матери, которая выбросила с 8 этажа 3-летнего сына Просмотров: 5688
Участница &quot;Холостяка&quot; соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
Участница "Холостяка" соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
6
 Просмотров: 4834
Политика
Трамп сообщил в Twitter о создании собственной интернет-платформы
Трамп сообщил в Twitter о создании собственной интернет-платформы Просмотров: 441
Демократы готовы подать статью для импичмента Трампа
Демократы готовы подать статью для импичмента Трампа Просмотров: 405
В СНБО рассказали о двух "хороших новостях" по вакцинам против коронавируса
В СНБО рассказали о двух "хороших новостях" по вакцинам против коронавируса Просмотров: 792
Иран продолжает покрывать виновных в катастрофе МАУ - Помпео
Иран продолжает покрывать виновных в катастрофе МАУ - Помпео Просмотров: 99
Украина ожидает решения ЕСПЧ по оккупации Крыма
Украина ожидает решения ЕСПЧ по оккупации Крыма Просмотров: 432
Больше всего комментируют
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
1
Задержанный во время штурма Капитолия попросил переводчика с русского
1
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
1
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
Голосов: 18758
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть