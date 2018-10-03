Комитет определился с представлением на нардепа Дунаева

Сергея Дунаева подозревают в недекларировании 10 компаний. Фото: opposition.org.ua

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генпрокуратуры о привлечении к ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Решение было принято на заседании комитета 3 октября. На нем присутствовали Дунаев, генпрокурор Юлий Луценко и руководитель САП Назар Холодницкий.

"На данный момент есть базовый документ, который заставляет нас идти по этому пути. Это не означает гарантию доведения этого дела к итогу", - сказал Луценко.

Дунаев обвинения в свой адрес назвал политическими.

Комитет направил представление на рассмотрение Верховной Рады.

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Нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева подозревают в недекларировании 10 компаний. 2017-го Дунаев подчеркивал, что не имеет корпоративных прав в этих компаниях, не входит в их исполнительные или контрольные органы и не получает от них прибыли. При этом 9 из 10 фирм, фигурируюющих в деле и которые нардеп не декларировал в 2015-16-х, появились в его декларации за 2017 год. Еще одна прекратила свое существование. Следствие отметило, что стоимость задекларированных долей Дунаева в уставных капиталах компаний "отличаются от достоверных на сумму более 155,4 млн грн".