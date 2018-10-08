Комитет одобрил представление на экс-"регионала" Колесникова

Дмитрия Колесникова причисляют к так называемой "группе влияния" Ахметова в парламенте. Фото: LIGA.net

Регламенний комитет передал на рассмотрение Верховной Рады представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

При этом комитет объявил ряд оговорок к доказательствам ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко пришел на заседание обосновать свое представление. Он объяснил, что Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. По данным следователей, он способствовал отчуждению помещений государственного оборонного предприятия "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности" в Днепре площадью 7 тыс. м2.

В то же время ГПУ не просила парламент дать разрешение на арест нардепа.

Колесников обвинения опроверг. А присутствовавшие на заседании комитета его адвокаты аргументировали, что представление незаконно и не содержит достаточных аргументов.

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Дмитрий Колесников в 2000-х был руководителем горного предприятия Рината Ахметова. Эксперты причисляют его к его так называемой "группе влияния" во фракции. Во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Днепропетровскую область.