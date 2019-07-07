Комитет ОБСЕ принял резолюцию и призвал россиян вывести войска из Крыма и Донбасса

ОБСЕ призвала Россию прекратить войну на Донбассе. Фото: Укринформ

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой призвал Россию деоккупировать Крым и вывести войска с Украины.

В резолюции отмечается, что ПА ОБСЕ призывает прекратить военные действия в восточной Украине, осуществить полное выведение крупнокалиберного вооружения всеми сторонами, немедленно положить конец применению противопехотных мин и увеличить вклад в усилия по разминированию, сообщает Укринформ.

Также содержится призыв к обеспечению деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, выводу российских вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющем урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей, в частности, определенных ими обязательств, которые не были выполнены Российской Федерацией.

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Ранее, из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россия хотела убрать упоминания о невыполнении РФ минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма.