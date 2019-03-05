Комик, который вывел из кризиса столицу Исландии, пожелал успеха Зеленскому

Бывший мэр столицы Исландии Рейкьявика Йон Гнарр выразил поддержку кандидату в президенты Владимиру Зеленскому

Комики и юмористы вызывают доверие общества, а их участие в политике идет ему на пользу. Об этом заявил Йон Гнарр – телевизионный комик и бывший успешный мэр столицы Исландии – Рейкьявика. Он возглавил город в 2010 году, во время экономического кризиса, не имея при этом никакого опыта в политике. Интервью с Гнарром опубликовал "Йод".

"Я думаю, что комикам и юмористам здорово попробовать себя в политике. Их участие в этих процессах приносит только пользу обществу. Потому что комики, обычно, умные и талантливые, и у многих из них есть способность вызывать к себе доверие людей", – сказал экс-мэр.

Он также рассказал, что политические старожилы были раздражены его успехом на выборах.

"Многие, так называемые "старые волки" политики, были недовольны моей кандидатурой. Некоторые даже чувствовали себя оскорбленными. Реакция в медиа была тоже не самой позитивной – одни называли меня шарлатаном, другие – критиковали за отсутствие какого-либо политического опыта, и все постоянно твердили, что я не справлюсь с такой задачей. Некоторые вообще говорили, что юмористы почему-то умственно отсталые. В городской администрации старые политики меня называли клоуном. Вот только мне было плевать на их мнения!" – вспоминает Гнарр.

Артист отметил, что слышал о Владимире Зеленском – украинском комике, который пошел в политику, и пожелал ему удачи.

"Советую ожидать лучшего, но готовиться худшему. И еще! Владимир, если тебя выберут, главное – не перетрудиться. Потому что здоровье – превыше всего!" – сказал Йон Гнарр.

Справка. Йон Гнарр и его "Лучшая партия", состоящая их панков и рок-музыкантов, победили на выборах в городе, который традиционно голосовал за консерваторов. За четыре года работы его команда смогла реконструировать финансовую систему, улучшить инфраструктуру, реорганизовать школы.