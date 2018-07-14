Коломойского и Тимошенко засекли в одном отеле

12 июля в Варшаве в одном из отелей возле аэропорта заметили лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и олигарха Игоря Коломойского.

"Вчера один товарищ из Волынских краев вернулся из Польши. Там он часто бывает по своим делам. И в Киев заехал транзитом. Пообщались. Он рассказал, что находясь в Варшаве, видел Юлию Тимошенко. Зашла шутка о бигбордах с новым курсом. Но суть в другом. По его словам он видел ее на днях, 12 июля, в отеле в котором останавливался переночевать. Отель хороший возле аэропорта", - сообщил в Facebook журналист издания "Слово и дело" Богдан Кузьмич со ссылкой на собственные источники.

Сначала в холле отеля заметили Коломойского, а через 15 минут там появилась и Тимошенко.

"Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее всю в белом было невозможно. Вы верите, что Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский совсем случайно оказались в одном месте? " - добавил Кузьмич.

Журналист подчеркнул, что именно 12 июля в Верховной Раде проходило голосование за важный проект по изменению закона о Антикоррупционном суде.

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"То есть именно в этот день лидер парламентской фракции прогуляла важное голосования в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом Антикоррупционного суда, которого обвиняют в обворовывании государства на миллиарды долларов?" - поинтересовался он.

Информации о том, сколько длилась встреча собеседник журналиста не предоставил.





Нацбанк подал иски в суды Швейцарии и Украины против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Нацбанк предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн, сообщили в пресс-службе НБУ.