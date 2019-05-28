Коломойский сказал, кто заменит Супрун

Олигарх Игорь Коломойский назвал имя будущего министра здравоохранения. Фото: УНІАН

Народный депутат из группы "Відродження", бывший "регионал" Андрей Шипко станет новым министром здравоохранения.

Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью "Українська правда"

"Это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения", - сказал Коломойский, когда его спросили: почему вместе с ним в Днипро прилетел Шипко, который представляет в Верховной Раде Днепропетровскую область.

"Я его не лоббирую, но он мне многое рассказал об этой Супрун. Хотя некоторые вещи положительные. Но большинство, конечно, ужасные вещи рассказывал", - заявил олигарх.

Андрей Шипко дважды избирался в парламент по округу в Днепропетровской области.

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14 апреля прошло 3 года, как работает правительство под руководством Владимира Гройсмана. В правительство вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Министерства здравоохранения тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.