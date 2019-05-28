Коломойский сказал, кто заменит Супрун

Народный депутат из группы "Відродження", бывший "регионал" Андрей Шипко станет новым министром здравоохранения.
Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью "Українська правда"
"Это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения", - сказал Коломойский, когда его спросили: почему вместе с ним в Днипро прилетел Шипко, который представляет в Верховной Раде Днепропетровскую область.
"Я его не лоббирую, но он мне многое рассказал об этой Супрун. Хотя некоторые вещи положительные. Но большинство, конечно, ужасные вещи рассказывал", - заявил олигарх.
Андрей Шипко дважды избирался в парламент по округу в Днепропетровской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун говорит, что Зеленский равнодушен к медреформы
14 апреля прошло 3 года, как работает правительство под руководством Владимира Гройсмана.
В правительство вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Министерства здравоохранения тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.
Комментарии1