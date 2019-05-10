Коломойский сделал ставку на главу АП и видит генпрокурором Луценко

"А чем Луценко мешает?", - спрашивает Игорь Коломойский. Фото: УНІАН

Олигарх Игорь Коломойский назвал среди потенциальных голов Администрации президента Владимира Зеленского соучредителя студии "Квартал 95" Сергея Шефира, адвоката Андрея Богдана и идеолога штаба Зеленского, юриста Руслана Стефанчука.

"Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - сказал Коломойский в интервью "РБК-Україна"

Также олигарх заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко должен продолжить работать по крайней мере до выборов в Верховную Раду.

"По моему мнению, я бы оставлял, до следующей Рады точно. А чем он мешает? Я не зря задаю вопрос, кому он мешает. Видишь, ты уже автоматически стал заложником своих высказываний предвыборных или каким-то идеологом о новых лицах. Ну дайте новое лицо на генпрокурора", - сказал Коломойский.

Кроме того, олигарх заявил: после выборов в Верховную Раду партия Зеленского "Слуга народу" ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими "регионалами".

"С Тимошенко, возможно, с Ляшко, Гриценко. С нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят. Тут без компромиссов. Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко", - сказал Коломойский.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко. Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.