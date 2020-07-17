Коломойский основал фирму с компанией из США, которая "кинула" украинскую оборонку на $ 8 млн - Bihus.Info

Олигарх Игорь Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский является одним из бенефециаров фирмы Рокот-М, основанной совместно с американской компанией Gray Fox. Эта компания в 2018−19 годах сорвала поставки снарядов на государственный оборонный завод Артем и не вернула 8,3 млн долларов предоплаты.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В 2018 году государственный оборонный завод Артем заключил секретный контракт с Gray Fox на 16,6 миллиона долларов. Половину этой суммы — 8,3 миллиона долларов — Артем отдал Gray Fox в качестве предоплаты.

Американская компания должна была изготовить крупнокалиберные снаряды, производство которых осталось на оккупированных территориях. Впрочем через год Gray Fox так и не поставил Артему ни снаряда.

В апреле 2019 года, когда истек срок действия контракта, СБУ возбудила уголовное производство. В октябре того же года задержали нескольких чиновников, причастных к заключению контракта. Дело сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро.

А в январе 2020 года родственная с Gray Fox компания Gray Fox Logistics (имеют общего владельца) создала две совместные фирмы с "группой Коломойского" (сюда авторы относят Коломойского, его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова и их окружение): Рокот-М и Таргет-М.

По данным Bihus.Info, Рокот-М хочет производить для Артема крупнокалиберные снаряды — те самые, которые должна была изготовить Gray Fox, но так и не сделала этого. В марте 2020 компания обратилась к концерну Укроборонпром (куда входит и Артем) с соответствующим письмом.

А Gray Fox в апреле 2020 года проиграла Артему арбитраж в Стокгольме, который обязал компанию вернуть предоплату по неисполненному контракту. По данным СБУ, большинство этих средств американская фирма перечислила на счета различных физических лиц и фирм, не касающихся оборонного производства.

Напомним, Bihus.info в феврале — марте 2019 года обнародовало расследования о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании журналистов говорится, что бывший член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схемы по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен. Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2−4 раза. 8 июля Подольский районный суд Киева обязал журналистов-расследователей Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам хищения в оборонном комплексе.