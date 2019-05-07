Коломойский о паспортизации Донбасса: Зеленскому что, плюнуть в портрет Путина?

Россия упростила выдачу паспортов жителям ОРДЛО, Крыма и еще нескольким категориям граждан. Фото: antikor.com.ua

Бизнесмен Игорь Коломойский не считает необходимым, чтобы новоизбранный президент Владимир Зеленский выражал свою позицию относительно незаконных действий России.

Об этом Коломойский сказал во второй части интервью Bihus.Info.

"Лично я не вижу в этом ничего необычного или сверхнеобычного", - сказал он о решении России упростить выдачу паспортов некоторым группам граждан Украины.

на вопрос, какой должна быть реакция президента, спросил: "Плюнуть в портрет Путина, или что сделать? Какие заявления сделать? На что это повлияет? Сделали заявления, что это недопустимо. Запад выразил озабоченность. ООН соберется и скажет, что так нехорошо. Но кому это все интересно?".

На ремарку о том, что новый президент должен высказывать свою позицию, ответил: "У нас старый президент 5 лет высказывался. От этого нам легче стало? Или Крым вернули? Или война на Донбассе прекратилась?".

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24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил выдавать жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей российское гражданство по упрощенной процедуре. Указом от 1 мая список "привилегированных" расширили отдельным категориям граждан Украины.