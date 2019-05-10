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пятница, 10 мая 2019 14:08

Коломойский не исключает второго срока Зеленского

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Коломойский не исключает второго срока Зеленского
Зеленский может пойти на второй срок, говорит Коломойский. Фото: Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский не исключено, что пойдет на второй срок. Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский.

"Ну, как говорят творческие люди, пусть меня попросят. Путин ведь тоже говорил, что не собирается, но если его попросит общество, то…", - сказал Коломойский.

"На сегодняшний день мы имеем такую реалию, что он публично заявил на дебатах со стадиона, что на второй срок не идет. Это значит, что у него есть только 5 лет", - также заявил олигарх.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко.

Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.

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