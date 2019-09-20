Коломойский мог купить депутату мандат в Австрии - DW

Партия и сам депутат все отрицают. ФОТО: "Радио Свобода"

Украинский олигарх, экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с бизнес-партнерами Игорем Палицей и сыном экс-министра юстиции Максимом Лавриновичем могли купить мандат депутату в парламенте Австрии. Цена - 10 млн евро наличными в двух чемоданах.

Об этом сообщил Deutsche Welle.

Доказательства

Медиа опирается на заявление депутата Национального Совета Петера Пильца от 16 сентября. Он заявил, что имеет показания под присягой от двух приближенных к руководству Австрийской партии свободы (АПС) лиц, которые якобы участвовали в заговоре по продаже мандата украинским бизнесменам. Пильц не назвал имена олигархов, впрочем DW получил копию иска. В нем фамилии Коломойского, Палыци и Лавриновича. Эти же фамилии называет венское издание Profil.

Свидетельство Пильц получил из судебных документов. Некий Эрнст Н. в 2016-м начал судится с функционерами АПС, потому что ему не выплатили 2 млн евро за посредничество между депутатом и партией. Этот Эрнст под присягой заявил - присутствовал на встречах, где за проходное место для конкретного депутата украинские бизнесмены обещали 10 млн евро. 4 млн євро - в парткасу АПС, по два - одному из руководителей партии и самому Эрнсту за посредничество. Посредничество заключалось в том, что именно Эрнст якобы свел депутата с функционерами АПС.

Кому могли купить мандат олигархи?

Речь идет о представителе АПС Томасе Шелленбахере. В предыдущем созыве он был сопредседателем группы связей с Украиной. Его карьеру DW называет "странной". Шелленбахер - инженер, владелец инженерного бюро провинциального города Санкт Леонард ам Форст. Он имел непроходимое место в списке АПС, впрочем трое депутатов перед ним "друг за другом" отказались от мест в парламенте. Сам Томас выступил в парламенте несколько раз.

DW указывает, что Шелленбахер мог познакомиться с Коломойским еще в 2012-м, когда его фирма IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH строила водоочистную станцию в Буковеле, совладельцем которого является украинский олигарх. С Палыцей его может связывать покупка гостиницы "Панганс" в австрийском городе Земмеринг. Палыця был исполнительным директом и совладельцем фирмы, которая купила "Панганс" совместно с фирмой будущего депутат Шелленбахера.

Позиция АПС и Шелленбахера

Адвокаты функционеров АПС и самого депутата отрицают слова Эрнста Н., что получили "украинская миллионы".

Нынешнее состояние дела

В первой судебной инстанции Эрнст Н., который якобы был посредником, проиграл дело. В настоящее время идет рассмотрение апелляции.

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Игорь Коломойский - украинский олигарх, экс-владелец национализированного в 2016-м Приватбанка. В рейтинге самых богатых людей мира по версии американского журнала Forbes Коломойский в марте 2019-го занял 1941-е место. Он стал одним из семи украинском, попавших в рейтинг.